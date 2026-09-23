Open Atelier Route brengt kunst dichtbij in Etten-Leur

De twaalfde editie van de Open Atelier Route heeft afgelopen weekend plaatsgevonden in Etten-Leur. Zo’n 35 kunstenaars openden hun deuren op 15 locaties om kunst toegankelijk te maken.

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Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september konden inwoners van Etten-Leur genieten van lokale kunst tijdens de Open Atelier Route. Deze twaalfde editie werd feestelijk geopend in De Nobelaer, onder toeziend oog van wethouder Carola Groenen.

De route bood een podium aan 35 kunstenaars die op 15 verschillende plekken hun werk tentoonstelden. Door de gratis toegankelijke locaties konden bezoekers op een laagdrempelige manier kennismaken met het creatieve talent uit de regio.