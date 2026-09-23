Vergunning verleend voor opslaan onderhoudsmateriaal in Tilburg

Gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor het opslaan van materialen voor het onderhoud van een wooncomplex aan de Gondelstraat.

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Het besluit betreft een aanvraag die op 7 september 2026 is ingediend door de gemeente. De vergunning maakt het mogelijk om roerende zaken op te slaan die nodig zijn voor het onderhoud van het wooncomplex aan de Gondelstraat 11 tot en met 105.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00011534. Het opslaan van deze materialen is bedoeld om onderhoudswerkzaamheden aan het complex praktisch en efficiënt uit te voeren.