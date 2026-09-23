Weigering vergunning voor tuinpoort aan Rielsedijk in Geldrop

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een vergunning geweigerd voor het aanleggen van een tuinpoort aan de Rielsedijk 17 in Geldrop. Het besluit is op 21 september verzonden.

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De aanvraag had betrekking op het aanleggen van een inrit en uitrit met een tuinpoort. Het besluit is genomen onder zaaknummer 17713810682.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken tegen de beslissing. Voor meer informatie kunnen zij contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo.