Navigatie overslaan
Ontdek

Weigering vergunning voor tuinpoort aan Rielsedijk in Geldrop

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een vergunning geweigerd voor het aanleggen van een tuinpoort aan de Rielsedijk 17 in Geldrop. Het besluit is op 21 september verzonden.

Gevonden voor jou

De aanvraag had betrekking op het aanleggen van een inrit en uitrit met een tuinpoort. Het besluit is genomen onder zaaknummer 17713810682.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken tegen de beslissing. Voor meer informatie kunnen zij contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Geldrop-Mierlo

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.