Renovatie golfbaan in Valkenswaard: melding voor grondwerk

Bij Sportpark Den Dries in Valkenswaard is een melding gedaan voor grondgebruik. Het gaat om renovatiewerkzaamheden aan Green 1 van de golfbaan, uitgevoerd door De Enk Groen & Golf.

Gevonden voor jou

De melding is op 16 september 2026 ontvangen door het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard. Het betreft een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en gaat over het toepassen van grond. Dit houdt in dat grond wordt gebruikt om de bodem te verbeteren of aan te passen.

De renovatie vindt plaats op Pastoor Heerkensdreef 16a, bij Sportpark Den Dries. Een zaaknummer is gekoppeld aan deze melding, maar er kan geen bezwaar worden gemaakt omdat het een kennisgeving betreft.