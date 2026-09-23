Vakantiewoningen in voormalige loods in Valkenswaard toegestaan

De gemeente Valkenswaard heeft toestemming gegeven om een loods op de Peedijk deels om te bouwen tot twee vakantiewoningen.

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Op 21 september 2026 heeft de gemeente Valkenswaard een besluit genomen over een omgevingsvergunning voor de Peedijk 37-39. Het gaat om de verbouwing van een bestaande loods tot twee vakantiewoningen. De vergunning is verleend.

De aanvraag omvat zowel bouwactiviteiten als een aanpassing binnen het omgevingsplan. Dit betekent dat het plan voldoet aan de regels en eisen van de gemeente. De verbouwing kan nu officieel van start gaan.