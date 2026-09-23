Definitieve wijziging omgevingsplan Markvelden-Zuid, Zevenbergen

De gemeenteraad van Moerdijk heeft de definitieve wijziging van het omgevingsplan Markvelden-Zuid in Zevenbergen vastgesteld. Het besluit is gepubliceerd en ligt vanaf 23 september zes weken ter inzage.

Gevonden voor jou

De wijziging betreft de gebiedsontwikkeling Markvelden-Zuid in Zevenbergen, onderdeel van het Omgevingsplan gemeente Moerdijk. Het plan en bijbehorende stukken zijn digitaal te raadplegen via officiële bekendmakingen.

Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Gedurende deze periode kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beroepstermijn loopt tot en met 4 november 2026.