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Grond wordt gebruikt voor bouwterrein in Veldhoven

In Veldhoven wordt grond toegepast op een terrein bij Habraken, DC Southfields.

Gevonden voor jou

Het aannemingsbedrijf Van der Zanden Moergestel B.V. heeft gemeld dat zij grond gaan gebruiken op een nieuwbouwterrein. Het terrein ligt bij Habraken, DC Southfields, Gebouw B in Veldhoven. De melding is op 16 september 2026 gedaan.

De grond wordt gebruikt om het terrein bouwrijp te maken. Dit proces heeft invloed op de bodem en het milieu, en moet daarom worden gemeld volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Bezwaar maken is niet mogelijk, omdat het om een kennisgeving gaat.

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