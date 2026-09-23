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Vergunning voor nieuwe kalverenstal in Deurne verleend
De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een kalverenstal aan de Kanveldweg.
Het besluit is op 18 september 2026 genomen en betreft de aanvraag voor een omgevingsvergunning onder zaaknummer HZ-2024-0756. De vergunning heeft betrekking op zowel technische bouwactiviteiten als het bouwplan volgens het omgevingsplan.
De nieuwe kalverenstal komt te staan op de locatie Kanveldweg 8 in Deurne. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage via de gemeente.
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