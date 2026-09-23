Vergunning verleend voor verbouwing Korhoender 44 in Deurne

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een woonhuis op Korhoender 44. Het besluit is op 21 september genomen.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor het uitbreiden en verbouwen van een woning. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-1158. De activiteit valt onder de categorie ‘bouw’ binnen het omgevingsplan.

Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen het besluit. De bezwaartermijn startte op 22 september 2026. Inzage in de stukken is mogelijk via de gemeente Deurne.