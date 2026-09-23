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Burendag De Beekse Tuin in Nuenen op 26 september
De Beekse Tuin in Nuenen organiseert op zaterdag 26 september Burendag. Het evenement is gemeld bij de gemeente.
De Burendag zal plaatsvinden bij De Beekse Tuin in Nuenen. Dit jaarlijkse evenement staat in het teken van ontmoeting en gezelligheid tussen buurtbewoners.
De melding voor het evenement is op 16 september 2026 verzonden. Het betreft een kennisgeving, waarvoor geen verdere juridische stappen nodig zijn.
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