Nieuwe Dijk in Best tijdelijk afgesloten voor kraanwerkzaamheden

Burgemeester en wethouders van Best hebben ontheffing verleend voor het tijdelijk afsluiten van de Nieuwe Dijk. Dit gebeurt op meerdere dagen vanwege kraanwerkzaamheden.

Gevonden voor jou

De Nieuwe Dijk in Best zal op 23, 24, 29 september en 9 oktober tijdelijk worden afgesloten. Dit is nodig voor kraanwerkzaamheden bij een locatie aan Nieuwe Dijk 9. Het besluit voor deze wegafsluitingen is op 21 september genomen door burgemeester en wethouders van Best.

De werkzaamheden maken het gebruik van de openbare ruimte noodzakelijk. Het dossiernummer dat bij dit besluit hoort is Z2026-00001751. Meer informatie over het besluit is te verkrijgen via het team Vergunningen van de gemeente Best.