Vrijstaande woning mag worden gebouwd aan Heideheuvel in Best

Burgemeester en wethouders van Best hebben toestemming gegeven voor de bouw van een vrijstaande woning aan Heideheuvel 8. Het besluit is op 21 september 2026 genomen.

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De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om een woning te bouwen op het adres Heideheuvel 8, 5685CH in Best. Hiervoor wordt afgeweken van de regels die staan in het huidige omgevingsplan. Deze afwijking, een zogenaamde buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA), zal later in het plan worden verwerkt.

Het besluit heeft betrekking op een bouwactiviteit en het afwijken van regels in het omgevingsplan. Het dossier is geregistreerd onder nummer Z2026-00001266.