Gemeente Best stelt volgordelijst woningbouw en onderwijs vast

De gemeente Best heeft samen met Oirschot en Son en Breugel een volgordelijst vastgesteld voor woningbouwprojecten en onderwijshuisvesting. Deze lijst bepaalt vanaf 1 oktober de prioriteit bij transport- en netverzoeken.

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De volgordelijst is opgesteld op basis van criteria zoals startdatum van de bouw, projectrijpheid, maatschappelijk belang en verwachte oplevering. Met deze lijst kunnen de gemeenten prioriteit aanvragen bij de netbeheerder, wat belangrijk is voor transportcapaciteit.

De lijst bevat projecten die variëren van onderwijshuisvesting tot woningbouw. Onderwijshuisvestingprojecten zoals de uitbreiding van de Bloktempel staan bovenaan, terwijl woningbouwprojecten zoals Kanaalstraat 31-33 lager op de lijst staan. De volledige volgordelijst is eerder vastgesteld door de afzonderlijke gemeenten en nu samengevoegd.

Vanaf 1 oktober gebruikt het college van Best de lijst om verzoeken in te dienen bij de netbeheerder. Dit volgt uit de beleidsregels en een arrest van de Hoge Raad. De lijst is bedoeld om objectieve en transparante prioritering te waarborgen.