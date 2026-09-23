Container mag tijdelijk op Jan van Galenstraat in Vught staan

Op de Jan van Galenstraat in Vught mag van 25 september tot en met 16 oktober een container geplaatst worden. De gemeente heeft hiervoor een ontheffing verleend.

Gevonden voor jou

De ontheffing is verleend voor het adres Jan van Galenstraat 35 in Vught. Het gaat om een container die tijdelijk op de openbare weg komt te staan.

De ontheffing is op 21 september verzonden. De container mag tot en met 16 oktober blijven staan.