Woninguitbreiding aan Marterlaan in Waalre goedgekeurd

De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning aan de Marterlaan. Het besluit betreft een project buiten de standaard regels.

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De omgevingsvergunning is verleend voor een woninguitbreiding aan Marterlaan 26 in Waalre. Het project valt onder een buitenplanse omgevingsactiviteit, wat betekent dat het afwijkt van de standaard bouwregels.

Het zaaknummer van deze vergunning is 1126657. Voor wie meer informatie zoekt, zijn details over de aanvraag digitaal beschikbaar via de gemeente.