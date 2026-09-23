Woning in Waalre wordt vergroot met aanbouw

Een woning aan de Paradijslaan in Waalre wordt vergroot met een aanbouw aan de achterzijde. De gemeente heeft hiervoor een vergunning verleend.

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Het gaat om een woning aan de Paradijslaan 7. De eigenaar wil de woning uitbreiden door een aanbouw aan de achterkant. De gemeente Waalre heeft hiervoor toestemming gegeven.

De vergunning is verleend onder zaaknummer 1130301. Het besluit is genomen op 16 september 2026. Dit betekent dat de werkzaamheden binnenkort kunnen starten.