Navigatie overslaan
Ontdek

Waalre verleent vergunning voor wijziging deurkozijn

De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van een deurkozijn aan de Elshouter.

Gevonden voor jou

Het gaat om een woning aan Elshouter 65 in Waalre. Het project betreft een wijziging van het deurkozijn. De vergunning is afgehandeld volgens de gebruikelijke procedure.

De vergunning heeft zaaknummer 1134184. Meer informatie over aangevraagde en verleende vergunningen kan worden opgevraagd via de gemeente Waalre.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Waalre

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.