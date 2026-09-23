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Waalre verleent vergunning voor wijziging deurkozijn
De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van een deurkozijn aan de Elshouter.
Het gaat om een woning aan Elshouter 65 in Waalre. Het project betreft een wijziging van het deurkozijn. De vergunning is afgehandeld volgens de gebruikelijke procedure.
De vergunning heeft zaaknummer 1134184. Meer informatie over aangevraagde en verleende vergunningen kan worden opgevraagd via de gemeente Waalre.
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