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Intocht St. Nicolaas zorgt voor wegafsluitingen in Moergestel
Op zaterdag 14 november 2026 zijn meerdere straten in Moergestel tijdelijk afgesloten voor verkeer vanwege de intocht van St. Nicolaas.
Van twaalf tot drie uur ’s middags worden diverse wegen in Moergestel afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers en hulpdiensten. Dit gebeurt in verband met de intocht van St. Nicolaas en de opstelling van de optocht.
De afsluitingen gelden onder andere voor de Schoolstraat, Pastoor Janssenstraat, Prinses Margrietstraat en delen van de Raadhuisstraat en Rootven. Zodra de stoet voorbij is, worden de wegen weer vrijgegeven.
Eventuele wijzigingen in de busdienst zijn te vinden op de website van Arriva onder het kopje reisinformatie.
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