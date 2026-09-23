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Bijkeuken mag worden aangebouwd in Galder

De gemeente Alphen-Chaam heeft toestemming gegeven voor een bijkeuken aan een woning in Galder. Het besluit is op 21 september verzonden.

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De vergunning geldt voor het adres Wikke 10 in Galder. Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag goedgekeurd, zodat de bijkeuken kan worden aangebouwd.

Het besluit is officieel gemaakt op 21 september. Dit betekent dat de werkzaamheden aan de woning volgens de regels mogen starten.

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