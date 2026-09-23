Vergunningsaanvraag huisartsenpraktijk Zeeland ingetrokken

Een vergunningsaanvraag voor tijdelijke units bij een huisartsenpraktijk in Zeeland is ingetrokken.

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De aanvraag ging over het plaatsen van tijdelijke units voor een uitbreiding van de huisartsenpraktijk aan Puttelaar 2b. Het zou gaan om een periode van 48 maanden. Deze aanvraag, die op 8 september 2026 was ingediend, is nu ingetrokken.

De zaak stond geregistreerd onder zaaknummer 71629-2026 en had een technische omschrijving. Het is niet bekend waarom de aanvraag is stopgezet.