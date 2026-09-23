Nieuwe horecavergunning voor Café Bar Eetcafe Sami in Volkel

Café Bar Eetcafe Sami in Volkel heeft een horecavergunning gekregen. De vergunning is verleend door de burgemeester van Maashorst en is op 11 september verzonden.

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Café Bar Eetcafe Sami, gevestigd aan de Antoniusstraat in Volkel, heeft toestemming gekregen om de horecavergunning te gebruiken. De vergunning is verleend op basis van de Algemene plaatselijke verordening Maashorst en de Alcoholwet. Het besluit werd eerder deze maand genomen.

Bezwaar maken tegen het besluit is mogelijk, maar het indienen van een bezwaar schort de werking van de vergunning niet op. Het is ook mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank als er spoed is. Voor dit verzoek moet griffierecht worden betaald.