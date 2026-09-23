Beslistermijn verlengd voor kappen van monumentale linde in Zeeland

De gemeente heeft de beslistermijn verlengd voor het kappen van een monumentale linde aan de Langstraat in Zeeland.

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De afhandelingstermijn van een vergunningsaanvraag voor het kappen van een aangetaste monumentale linde nabij Langstraat 2 in Zeeland is door de gemeente met maximaal zes weken verlengd. Het besluit hierover is op 21 september verzonden.

Het gaat om een vergunningaanvraag met dossiernummer 62048-2026. De boom staat aan de Langstraat, op een locatie met de postcode 5411 LE. Het verlengingsbesluit is alleen bedoeld als mededeling en er kan geen bezwaar tegen worden ingediend.