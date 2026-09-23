Opslag vaste mest gemeld in Baarle-Nassau

In Baarle-Nassau heeft loonbedrijf Leon Verschueren een melding gedaan voor het opslaan van vaste mest. De melding is op 18 september ingediend en op 21 september afgehandeld.

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Het gaat om een milieubelastende activiteit op het adres Oordeelsestraat 11 in Baarle-Nassau. Het bedrijf meldt dat het vaste mest, champost of dikke fractie opslaat. Champost is een restproduct van de champignonteelt.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00023874 en DSO-kenmerk 2026091800962. Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen deze melding.