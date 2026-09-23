Ontheffing voorwerpen op De La Sallestraat in Baarle-Nassau

In Baarle-Nassau is een ontheffing verleend voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg. Dit geldt van 18 september tot en met 14 oktober in De La Sallestraat.

Gevonden voor jou

De ontheffing is op 10 september 2026 verzonden en heeft betrekking op het gebruik van de openbare ruimte voor een specifieke periode. Het gaat om voorwerpen die tijdelijk op of aan de weg worden geplaatst in De La Sallestraat.

De vergunning is verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten. Dit regelt het gebruik van de openbare ruimte en voorkomt dat dit ongecontroleerd gebeurt.