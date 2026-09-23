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Jumbo in Baarle-Nassau vervangt condensor bij koelinstallatie
Jumbo Supermarkten in Baarle-Nassau heeft de melding gedaan voor het vervangen van een condensor bij de koelinstallatie. De activiteit is op 21 september afgehandeld.
Op het Sint Annaplein in Baarle-Nassau heeft Jumbo Supermarkten een kleinere condensor met verdamper geïnstalleerd ter vervanging van de bestaande condensor. Het gaat om een milieubelastende activiteit met een koelinstallatie die werkt op kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak.
De melding voor deze aanpassing werd op 28 juli ingediend en heeft op 21 september zijn afronding gekregen. Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding.
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