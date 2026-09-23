Gemeenten Best, Oirschot en Son en Breugel stellen volgordelijst vast

De gemeenten Best, Oirschot en Son en Breugel hebben een gezamenlijke volgordelijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Deze ranglijst bepaalt vanaf 1 oktober welke projecten prioriteit krijgen bij de netbeheerder.

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De volgordelijst is op 22 september door het college van burgemeester en wethouders van Oirschot vastgesteld. Het document regelt de prioritering van transportverzoeken op basis van criteria zoals de startdatum van bouw, maatschappelijke relevantie en opleveringstermijn.

De lijst bevat projecten voor zowel woningbouw als uitbreiding van onderwijshuisvesting. Zo staan onderwijslocaties zoals Bloktempel en de Sonnewijzer bovenaan, terwijl woningbouwprojecten zoals Kanaalstraat 31-33 en Schoofvelden 2 een lagere positie hebben.

Vanaf 1 oktober dient het college de transportverzoeken in volgens deze volgorde bij de netbeheerder. De lijst is tot stand gekomen op basis van objectieve en transparante regels die door alle betrokken gemeenten zijn opgesteld.