Uitrit nabij Gerolsteinbaan Rijen mag worden aangelegd

Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen hebben toestemming gegeven voor het aanleggen van een uitrit bij de Gerolsteinbaan in Rijen.

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De omgevingsvergunning voor de aanleg van een uitrit is verleend. Het gaat om een locatie bij de Gerolsteinbaan in Rijen, binnen de gemeente Gilze en Rijen. Het besluit is op 21 september verzonden.

De vergunning maakt het mogelijk om op deze plek een uitrit aan te leggen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor het verbeteren van de bereikbaarheid van een terrein of gebouw.