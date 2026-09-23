Schuurwoning aan Herptsestraat mag gebouwd worden

De gemeente Heusden heeft een vergunning verleend voor de bouw van een schuurwoning aan de Herptsestraat. Ook is er een besluit genomen om een hogere geluidswaarde toe te staan.

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Op 11 september heeft het college van Heusden groen licht gegeven voor het bouwen van een schuurwoning aan de Herptsestraat, achter huisnummer 2B. Hiervoor is een omgevingsvergunning verleend waarmee wordt afgeweken van de regels in het Omgevingsplan. Het besluit is geregistreerd onder nummer 2181250.

Bovendien is ingestemd met een hogere geluidswaarde volgens de Wet geluidhinder. Dit maakt het mogelijk om de woning te bouwen op een plek waar normaal gesproken strengere geluidsnormen zouden gelden. Het besluit hierover is als bijlage toegevoegd.