Heusden breidt camperplaatsen uit op Strekdam

De gemeente Heusden heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van het aantal camperplaatsen op de Strekdam. Het recreatiegebied groeit van 25 naar 40 plekken.

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De uitbreiding van het aantal camperplaatsen op de Strekdam in Heusden maakt deel uit van een omgevingsvergunning die op 11 september 2026 is verleend. Naast de uitbreiding is ook de tijdelijke periode voor het gebruik verlengd. Het recreatieve verblijf wordt daarbij voorzien van alle bijbehorende faciliteiten.

De vergunde activiteiten gaan gepaard met het uitvoeren van werk en werkzaamheden die in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening. Het project is geregistreerd onder nummer 1528341 bij de gemeente Heusden.