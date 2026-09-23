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Milieuactiviteiten stoppen aan Donksestraat in Sint-Michielsgestel
Alle milieubelastende activiteiten op Donksestraat 19 in Sint-Michielsgestel zijn gemeld te worden beëindigd.
De gemeente Sint-Michielsgestel heeft op 18 augustus een melding ontvangen over het stopzetten van milieubelastende activiteiten op Donksestraat 19. Het betreft een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).
Bij deze melding, geregistreerd onder zaaknummer Z/512879, is aangegeven dat op deze locatie geen milieubelastende activiteiten meer zullen plaatsvinden. Inwoners kunnen geen bezwaar maken tegen deze melding.
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