Voetgangersoversteekplaats bij Theerestraat in Sint-Michielsgestel

Bij de Theerestraat in Sint-Michielsgestel komt een nieuwe voetgangersoversteekplaats. Deze wordt aangelegd bij de bushalte ter hoogte van het Meanderplein, om de verkeersveiligheid te verbeteren.

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Met de komst van een nieuwe buslijn en een vernieuwde dienstregeling van vervoerder Arriva vanaf 13 december 2026, wordt een toename van reizigers verwacht bij de bushalte aan de westzijde van de Theerestraat. Om voetgangers veilig de weg over te laten steken, wordt hier een voetgangersoversteekplaats ingericht.

De oversteekplaats moet zorgen voor een logische en veilige verbinding tussen de woonwijk Theereheide aan de oostkant van de Theerestraat en voorzieningen zoals het gemeentehuis, het Meanderplein en het centrumgebied aan de westkant. Door deze maatregel wordt verspreid oversteken ontmoedigd en ontstaat een overzichtelijker verkeersbeeld voor automobilisten en fietsers.

Volgens de gemeente Sint-Michielsgestel draagt de oversteekplaats bij aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en aan een betere verkeersveiligheid voor kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen en mensen met een mobiliteitsbeperking.

De locatie is zo gekozen dat zowel voetgangers als bestuurders elkaar goed kunnen zien, waardoor zij tijdig op elkaar kunnen reageren. De combinatie van de voetgangersoversteekplaats en de bushalte zorgt voor een samenhangende verkeersinrichting.