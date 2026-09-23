Motorcross Dongen krijgt vergunning voor oktober

De gemeente Dongen heeft een vergunning verleend voor Motorcross Dongen. Het evenement vindt plaats op 24 en 25 oktober 2026 aan de Ruiterbaan.

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Op 21 september 2026 heeft de gemeente Dongen besloten om de vergunning te verlenen voor het motorcross-evenement. Het gaat om een vergunning voor het organiseren van het evenement aan de Ruiterbaan, locatie DGN01 M 894.

De vergunning is nodig om het evenement officieel te mogen houden. Het besluit omvat alleen de toestemming voor het organiseren van de motorcross op de genoemde locatie.