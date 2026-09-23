Kunst in Park 2027 krijgt groen licht voor evenement in Oosterhout

De gemeente Oosterhout heeft een vergunning verleend voor het evenement Kunst in Park 2027. Het evenement vindt plaats op 29 augustus 2027 in Slotpark-Oost.

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Het evenement Kunst in Park 2027 heeft toestemming gekregen om op zaterdag 29 augustus 2027 te worden gehouden in Slotpark-Oost, Oosterhout. De aanvraag voor de vergunning, met referentienummer 1105014, is op 11 september 2026 ingediend.

Het evenement biedt een podium voor kunst en cultuur in een groene omgeving. Meer informatie over de plannen kan worden opgevraagd bij het Team Vergunningverlener APV en Bijzondere Wetten van de gemeente Oosterhout.