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Grond wordt toegepast bij Bakertand in Goirle
Bij Bakertand in Goirle is een melding afgehandeld voor het toepassen van grond.
De gemeente Goirle heeft een melding behandeld voor het gebruik van grond of baggerslib bij Bakertand. Het gaat om het toepassen van grond op basis van de regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).
De melding is op 21 september 2026 afgehandeld en heeft zaaknummer Z2026-00023801. Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding.
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