Opslag grond en baggerspecie gemeld in Bakertand, Goirle

In Bakertand, Goirle is een melding gedaan voor het opslaan van herbruikbare grond en baggerspecie. Deze melding is op 21 september afgehandeld.

Gevonden voor jou

De melding betreft het opslaan van grond of baggerspecie die zonder bewerking opnieuw gebruikt kan worden. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor ophoging of aanleg van terreinen. De locatie van de opslag is Bakertand, in Goirle.

Het zaaknummer van deze melding is Z2026-00023804. De melding is afgehandeld op 21 september en er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen deze melding.