Melding mestvergistingsinstallatie in Aarle-Rixtel

In Aarle-Rixtel is een melding ontvangen voor het realiseren van een mestvergistingsinstallatie.

Gevonden voor jou

De melding is gedaan door Boerderij Missieklooster G.S. Migchels en betreft een activiteit op Kloosterdreef 8 in Aarle-Rixtel. Het gaat om een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betekent dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken.

De melding is op 13 juli 2026 ingediend. Voor vragen of correspondentie is het zaaknummer ZOL-2026-000632 gekoppeld aan deze melding.