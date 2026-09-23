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Vergunning voor tuincentrum in Beek en Donk aangepast
De gemeente Laarbeek heeft een eerder verleende vergunning voor tuincentrum De Biezen in Beek en Donk aangepast. Het gaat om een wijziging van de regels in het omgevingsplan.
De herziene vergunning is bedoeld om het assortiment en de activiteiten van het tuincentrum officieel vast te leggen. Het oorspronkelijke besluit dateert van 24 januari 2025, maar na bezwaar heeft de gemeente dit op 7 juli 2026 gewijzigd.
Het aangepaste besluit en de bijbehorende documenten zijn zes weken vanaf de bekendmaking in te zien bij de gemeente Laarbeek. De exacte locatie en openingstijden voor inzage staan vermeld op de website van de gemeente.
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