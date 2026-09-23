Vergunning verleend voor uitbreiding recreatiewoning in Huijbergen

De gemeente Woensdrecht heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een recreatiewoning aan de Groenendries in Huijbergen.

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Burgemeester en wethouders hebben op 21 september 2026 toestemming gegeven voor een verbouwing aan een recreatiewoning op het adres Groenendries 41, 4635 SB in Huijbergen. Het gaat om een uitbreiding van de woning.

De vergunning is verstrekt volgens de reguliere procedure. Het besluit is verzonden op 21 september 2026.