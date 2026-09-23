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Melding milieubelastende activiteit in Putte afgehandeld

Een melding voor het mechanisch bewerken van materialen aan de Bosweg in Putte is afgehandeld. Het gaat om twee zaagmachines die niet steen of metaal verwerken.

Gevonden voor jou

In Putte is een melding afgehandeld voor een milieubelastende activiteit aan de Bosweg. Het betreft het gebruik van twee zaagmachines die andere materialen dan steen en metaal bewerken. De melding is gedaan door een particulier op 24 augustus 2026.

Het proces is op 21 september 2026 afgerond. Er zijn geen mogelijkheden voor bezwaar of beroep en de melding ligt niet ter inzage.

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