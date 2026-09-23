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Verkeersmaatregelen bij herdenking in Woensdrecht

Op 24 oktober worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen in Woensdrecht.

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Bij het monument 'Bren Carrier' op de kruising van de Rijzendeweg en Stompe Torenlaan in Woensdrecht gelden tijdelijke verkeersmaatregelen. Deze zijn van kracht tussen kwart voor zes en kwart voor acht 's avonds.

De maatregelen zijn ingesteld vanwege een herdenking van de bevrijding op 24 oktober 1944. Het gaat om een eerbetoon aan de vrijheid, dat jaarlijks wordt gehouden.

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen kun je terecht op de website van de gemeente Woensdrecht.

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