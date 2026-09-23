Hotel Riche in Boxmeer meldt brandveilig gebruik

in Land van cuijk

Hotel Riche in Boxmeer heeft een melding gedaan om het pand aan de Steenstraat brandveilig te gebruiken.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft deze melding op 13 september ontvangen. Het gaat om de locatie Steenstraat 51, waar het hotel gevestigd is.

De melding valt onder vergunningsvrije activiteiten. Dit betekent dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken tegen deze melding.