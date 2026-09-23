Opbouw op bestaande woning in Westerbeek goedgekeurd

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor een opbouw op een woning aan de Stevensstraat in Westerbeek. Het besluit is op 16 september genomen.

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De opbouw wordt gerealiseerd op Stevensstraat 55 in Westerbeek. Het gaat om een technische bouwactiviteit waarvoor de vergunning is verleend. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00005883.

Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. De vergunning maakt het mogelijk om de bestaande bouw uit te breiden.