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Tijdelijke woonunit geplaatst in Beugen
Het college van Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de Haart 3 in Beugen. Het besluit is genomen op 17 september 2026. Het gaat om een bouwactiviteit buiten het omgevingsplan.
De vergunning betreft een zogenaamde buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA). Dit betekent dat de activiteit niet binnen de bestaande regels van het omgevingsplan past, maar toch is goedgekeurd.
De woonunit wordt geplaatst op het adres Haart 3, 5835CS Beugen. Het zaaknummer van de vergunning is Z2026-00005446.
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