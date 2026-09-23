Online vakantiefoto zegt meer dan je denkt: 'Je verliest deel van controle'

De zomer is voorbij en sociale media staat vol met mooie zomerse vakantiekiekjes, want die delen we massaal. Maar daar zit een risico aan, waarschuwt communicatiewetenschapper Emmelyn Croes van Tilburg University. Foto's van het zwembad, je hotel of een bijzondere vakantiebestemming kunnen namelijk meer prijsgeven over jezelf dan je denkt.

Een vakantiefoto kan behoorlijk wat informatie bevatten, zoals een locatie, het hotel waar je verblijft of de mededeling dat het gezin twee weken niet thuis is.

Als je een foto online zet, deel je bovendien niet alleen informatie over jezelf: vaak zijn er ook vrienden, familie, kinderen én onbekenden in beeld. "Het gaat dan niet meer alleen om jouw eigen privacy, maar ook om die van anderen", zegt Croes. "Vooral bij kinderen is dit belangrijk, omdat zij zelf nog geen keuze kunnen maken over wat er over hen online gedeeld wordt."

"Zodra een foto online staat, verlies je een deel van de controle over wat ermee gebeurt", zegt Croes. Eenmaal online kan een foto worden opgeslagen, doorgestuurd of bewerkt. "Met nieuwe AI-technologie is het bovendien steeds makkelijker om beelden te manipuleren."

Bewuster

Volgens Croes letten mensen de afgelopen jaren wel méér op hun privacy. "Het interessante is de paradox: mensen zijn zich bewuster geworden van de risico's, maar delen nog steeds veel persoonlijke informatie online." Dit komt volgens haar vooral door de snelle sociale beloning die je krijgt als je deze informatie deelt. Denk aan reacties, likes en berichtjes van anderen. "Terwijl privacyrisico's abstracter zijn en meer in de toekomst liggen."

Croes adviseert om vóór het plaatsen van een foto even stil te staan bij de mogelijke gevolgen. Wie kan de foto zien? Welke informatie geef je ermee prijs? En wie staan er nog meer op? "Bedenk ook of je het over vijf of tien jaar nog steeds fijn zou vinden als de foto ergens online te vinden is."

Foto's verwijderen

Wat nou als je foto's al online staan en je ze wilt weghalen? Zijn ze dan meteen weg als je ze verwijdert? Niet direct, weet Henri Beek, deskundige op het gebied van cybersecurity. "Als je een post verwijdert, is die weg van je profiel, maar blijft die vaak nog wel een tijd op de server van een socialmediaplatform staan", vertelt hij. Dat geldt ook voor foto's en video's die je in je story deelt en die na 24 uur automatisch verdwijnen: "Dat kan zo'n dertig tot negentig dagen duren."

Daarnaast heb je, door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken voor het trainen van algoritmes. "Daarvoor wordt een tijdelijke kopie van een foto gebruikt. Als het goed is, wordt die foto daarna weer verwijderd. Maar dat is geen vast gegeven."

Beek raadt aan om eens per jaar een kopie te downloaden van je sociale media profiel. "Daarin staan foto's en video's, maar ook informatie over je vrienden, geblokkeerde accounts en andere gegevens. Dat kan een eyeopener zijn: je ziet soms dat je toch meer hebt gepost dan je dacht. Of je ziet dat er toch dingen zijn achtergebleven, zoals een foto waarin je getagd bent."