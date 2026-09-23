Propaantanks gepland bij woning in Heeswijk-Dinther

In Heeswijk-Dinther is een melding gedaan voor het plaatsen van twee propaantanks bij een woning en recreatiewoning aan Laverdonk 5a.

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Burgemeester en wethouders van Bernheze hebben op 22 juli 2026 een melding ontvangen voor het plaatsen van twee propaantanks. Deze tanks zijn bedoeld om de woning en recreatiewoning aan Laverdonk 5a van brandstof te voorzien.

De melding is geregistreerd onder de kenmerken 2026072201133 en 2026072201308, met zaaknummers Z/511488 en Z/511489. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze meldingen.