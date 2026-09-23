Zeven bomen mogen mogelijk gekapt worden in Heesch

In Heesch is een vergunning aangevraagd voor het kappen van zeven bomen nabij de Gildestraat. De aanvraag is op 11 september ontvangen door de gemeente Bernheze.

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De aanvraag betreft het kappen van zeven bomen op een locatie vlakbij Gildestraat 1a in Heesch. Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze heeft deze aanvraag ontvangen.

De stukken zijn gedurende zes weken in te zien in het gemeentehuis van Heesch. Voor een afspraak en actuele openingstijden kun je terecht op de website van de gemeente.