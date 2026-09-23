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Omgevingsvergunning voor boomkap aangevraagd in Heesch
In Heesch is een aanvraag ingediend om een boom te kappen bij de Velftstraat.
Op 9 september 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bernheze een aanvraag ontvangen voor het kappen van een boom. Het gaat om een locatie tegenover Velftstraat 5 in Heesch.
De stukken zijn zes weken lang op afspraak in te zien in het gemeentehuis van Heesch. De openingstijden staan vermeld op de website van de gemeente.
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