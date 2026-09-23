Advertentie
Sinterklaasintocht in Heeswijk-Dinther gepland op 15 november
Op 15 november komt Sinterklaas naar het centrum van Heeswijk-Dinther. Een evenementenvergunning is aangevraagd voor de intocht.
De vergunningaanvraag voor de Sinterklaasintocht is op 13 september door de gemeente Bernheze ontvangen. De feestelijke gebeurtenis staat gepland voor 15 november 2026.
De stukken rond de aanvraag zijn zes weken lang op afspraak in te zien bij het gemeentehuis in Heesch. Voor actuele openingstijden kun je terecht op de webpagina van de gemeente.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie