Beslistermijn verlengd voor inrit-aanvraag in Heesch

De gemeente Bernheze heeft de beslistermijn voor een inrit-aanvraag in Heesch met zes weken verlengd.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor het maken van een inrit aan de Vinkelsestraat, naast huisnummer 38. De verlenging is besloten door het college van burgemeester en wethouders en de stukken zijn op 17 september 2026 verzonden.

Belangstellenden kunnen de stukken gedurende zes weken op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De openingstijden zijn te vinden op de webpagina van de gemeente.