Vergunningsaanvraag voor carport in Nistelrode

Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een carport aan de Van Binsbergenstraat in Nistelrode.

Gevonden voor jou

De gemeente Bernheze heeft op 8 september 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een carport op het adres Van Binsbergenstraat 32 in Nistelrode.

Belangstellenden kunnen de aanvraag bekijken in het gemeentehuis in Heesch. Dit kan alleen op afspraak en binnen de openingstijden. Meer informatie over de actuele tijden is te vinden via de gemeente.